BMW начнет массовое производство автомобилей на топливных элементах с 2028 года в сотрудничестве с Toyota

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Токио, 5 сентября (Jiji Press) -- Немецкий автопроизводитель BMW AG заявил, что начнет массовое производство своего первого автомобиля на топливных элементах в 2028 году в партнерстве с японской Toyota Motor Corp.

BMW и Toyota совместно разработают систему топливных элементов, которая также будет устанавливаться на модели Toyota. Они стремятся создать спрос на автомобили на топливных элементах как на экологичные автомобили следующего поколения на фоне снижения бума электромобилей.

Две компании сотрудничают в области автомобилей на топливных элементах с 2012 года, надеясь сократить производственные затраты путем совместного использования ключевых компонентов.

Они также будут решать проблему нехватки водородных заправочных станций для таких автомобилей.

В онлайн-презентации в четверг генеральный директор BMW Оливер Ципсе подчеркнул, что его компания стремится производить автомобили на топливных элементах, выводя отношения с Toyota на новый уровень.











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