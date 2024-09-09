Sharp выходит на рынок электромобилей совместно с тайваньской материнской компанией Hon Hai
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Токио, 6 сентября (Jiji Press). Японский производитель электроники Sharp Corp. сообщил, что выходит на рынок электромобилей в сотрудничестве со своей тайваньской материнской компанией Hon Hai Precision Industry Co.
Sharp и Hon Hai представят совместно разработанную концептуальную модель электромобиля на технологической выставке, которая начнется 17 сентября.
На пресс-конференции в Токио 6 сентября технический директор Sharp Танэя Мототака заявил, что компания намерена выпустить свой электромобиль через несколько лет.
Sharp будет в основном заниматься планированием и маркетингом в сотрудничестве с Hon Hai.
Концептуальная модель под названием «LDK+» была разработана из представлений о салоне автомобиля как продолжения жилой комнаты. Светонепроницаемые окна затрудняют обзор внутри автомобиля, в то время как искусственный интеллект регулирует кондиционирование воздуха и освещение автомобиля. Благодаря большому экрану, установленному сзади, автомобиль можно использовать как кинотеатр или место для удалённой работы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]