Тойота сокращает прогноз по производству электромобилей на 2026 год до 1 млн единиц

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Нагоя, 6 сентября (Jiji Press) -- Японская компания Toyota Motor Corp. приняла решение сократить свой прогноз по глобальному производству электромобилей в 2026 году с 1,5 миллиона до примерно 1 миллиона единиц, сообщили официальные лица.

При этом Toyota расширит свою систему производства аккумуляторов для электромобилей, как и планировалось. Компания надеется гибко реагировать на спрос на электромобили, расширяя производство подключаемых гибридных автомобилей, которые могут использовать те же аккумуляторы, что и электромобили.

«Наши планы по производству электромобилей, в том числе полностью электрических, остаются неизменными: мы нацелены на уровень 1,5 миллиона единиц в 2026 году и 3,5 миллиона единиц в 2030 году», — заявил представитель Toyota.

Снижение спроса на электромобили заставило автопроизводителей пересмотреть свои стратегии. Немецкий Volkswagen AG рассматривает возможность закрытия некоторых отечественных заводов, в то время как шведская Volvo Car Corp. отказалась от своего плана производить только электромобили к 2030 году.

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