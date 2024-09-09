Японка Камидзи выиграла золото в паралимпийском теннисе на колясках

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Париж, 6 сентября (Jiji Press). Камидзи Юи из Японии завоевала золотую медаль в одиночном разряде среди женщин по теннису на колясках на Паралимпийских играх в Париже, получив первую японскую золотую медаль в этой категории после победы в парном разряде днём ​​ранее.

В парном разряде по теннису на колясках среди мужчин японская пара Ода Токито и Мики Такуя завоевала серебряную медаль.

В соревнованиях по дзюдо среди слабовидящих Хиросэ Дзюнко завоевала золото в женской весовой категории J2 в весовой категории 57 кг, став первой японкой, завоевавшей золотую медаль Паралимпийских игр по дзюдо.

Сэто Юдзиро из Японии завоевал золото в мужской категории J2 73 кг для дзюдоистов с нарушением зрения. В женской категории J2 70 кг японка Огава Кадзуса завоевала бронзовую медаль.

Японский пловец с нарушениями зрения Кимура Кэйити завоевал второе подряд паралимпийское золото в классе S11 на дистанции 100 метров баттерфляем среди мужчин, что стало его вторым высшим призовым местом на Парижских играх.

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