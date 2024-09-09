В Японии будут использовать малые спасательные машины для помощи при стихийных бедствиях
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Токио, 8 сентября (Jiji Press). Японское агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями планирует начиная с 2025 финансового года обеспечить группы реагирования на стихийные бедствия небольшими спасательными автомобилями, способными передвигаться по неровным дорогам, сообщили чиновники.
Решение о выделении малогабаритных транспортных средств Национальной пожарной службе по ликвидации последствий стихийных бедствий было принято после того, как её крупногабаритные транспортные средства не смогли добраться до мест, пострадавших от землетрясения магнитудой 7,6, которое произошло на полуострове Ното в центральной Японии 1 января, что затруднило спасательные работы и доставку гуманитарной помощи.
Группа реагирования на стихийные бедствия в течение 52 дней, начиная с Нового года, осуществляла пожаротушение, спасательные работы и транспортировку грузов на полуострове.
Большие автомобили, загруженные оборудованием для спасения жертв из разрушенных зданий, имели ограниченный доступ из-за своих размеров, самые крупные из них имели длину 8,5 метров. В результате небольшие автомобили длиной 3,4 метра из пожарных частей выполняли первоначальные спасательные работы.
Исходя из этого, агентство планирует предоставить группам реагирования на стихийные бедствия небольшие спасательные автомобили, которые смогут перевозить персонал и оборудование даже по неровным и узким дорогам.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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