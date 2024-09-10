Япония, вероятно, предложит археологические объекты Асука-Фудзивара для включения в список Всемирного наследия

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Токио, 9 сентября (Jiji Press). Совет по делам культуры Японии настоятельно призвал правительство выдвинуть археологические памятники Асука-Фудзивара в западной префектуре Нара в качестве кандидатов на включение в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 2026 году.

Ожидается, что правительство представит рекомендательное письмо по объектам в ЮНЕСКО до 31 января следующего года. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО рассмотрит возможность включения объектов в список не позднее лета 2026 года.

Объекты Асука-Фудзивара – это руины столиц, построенных после появления первого централизованного правительства Японии. Они включают дворец Асука, дворец Фудзивара и гробницу Такамацудзука.

Японская консультативная группа заявила, что эти объекты являются уникальным достоянием, которое может продемонстрировать процесс зарождения и становления централизованной административной системы посредством смены столиц государства.

В июле 2023 года группа рекомендовала правительству не рекомендовать Асука-Фудзивара для включения в список Всемирного культурного наследия, сославшись на недостаточную защиту объектов. Она пришла к выводу, что объекты теперь получают достаточную защиту и что их выдающаяся универсальная ценность может быть признана.

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