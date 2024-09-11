Лидеры Quad встретятся в США 21 сентября
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Токио, 10 сентября (Jiji Press). Ожидается, что страны Quad – Япония, США, Австралия и Индия – проведут саммит в Соединённых Штатах 21 сентября, сообщили представители правительства Японии.
Саммит Quad, проведение которого первоначально планировалось в Индии, скорее всего, пройдёт в Соединённых Штатах, поскольку мировые лидеры встретятся в Нью-Йорке в этом месяце для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Предыдущий саммит Quad состоялся в западном японском городе Хиросима в мае прошлого года.
Ожидается, что на предстоящей встрече премьер-министр Японии Кисида Фумио, президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердят своё сотрудничество в деле реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, поскольку Китай проявляет всё большую активность в регионе.
Ожидается, что Кисида проведёт двусторонние встречи с Байденом и другими лидерами во время визита в США, который, как ожидается, станет его последней поездкой за границу в качестве премьер-министра. Он покинет пост после того, как его преемник на посту президента Либерально-демократической партии будет избран в конце этого месяца.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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