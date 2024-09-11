Сезон восхождений на гору Фудзи по новым правилам завершился без проблем
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Фудзиёсида, префектура Яманаси, 10 сентября (Jiji Press). В этом году сезон восхождений на гору Фудзи завершился 10 сентября без каких-либо серьёзных беспорядков, связанных с новыми ограничениями, введёнными в начале сезона.
В этот день на самой высокой вершине страны были закрыты пешеходные тропы в префектурах Яманаси и Сидзуока.
Начиная с этого сезона, префектура Яманаси ввела дневной лимит в 4000 человек и плату в размере 2000 йен с человека в надежде снизить наплыв посетителей Фудзи и пресечь опасные попытки так называемого «скоростного восхождения».
В префектуре Сидзуока была введена система добровольной предварительной регистрации для альпинистов.
Новые правила оказались эффективными мерами по борьбе с чрезмерным туризмом: число восходящих на гору из Яманаси или Сидзуоки снизилось по сравнению с показателями прошлогоднего сезона восхождений.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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