Sony 7 ноября выпустит новейшую PlayStation 5

Новости

Токио, 11 сентября (Jiji Press). Sony Interactive Entertainment, дочерняя компания Sony Group Corp., сообщила, что 7 ноября выпустит свою новую домашнюю игровую консоль PlayStation 5 Pro в Японии, США и на других ключевых рынках.

Высококачественная модель PlayStation 5, поддерживающая изображения сверхвысокого разрешения, будет продаваться по цене 119 980 йен в Японии, 699,99 долларов в США, 699,99 фунтов стерлингов в Великобритании и 799,99 евро в Европе.

PS5 Pro предложит игрокам более насыщенный игровой процесс благодаря плавному движению изображения, достигаемому за счёт более мощных графических процессоров.

Кроме того, технология искусственного интеллекта будет использоваться для изучения игрового процесса, что позволит игрокам наслаждаться очень четким и ясным изображением на большом экране.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме