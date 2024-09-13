Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Сеул/Токио, 12 сентября (Jiji Press). Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря около 7:10 утра 12 сентября, сообщили южнокорейские военные.
Министерство обороны Японии также заявило, что в тот же день с территории Северной Кореи было выпущено несколько баллистических ракет, и предполагается, что ракеты упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Это был первый запуск баллистических ракет Северной Кореей с 1 июля.
По данным японского министерства, по крайней мере две из выпущенных в четверг ракет достигли максимальной высоты около 100 километров и пролетели более 350 километров. Южнокорейские военные заявили, что ракеты пролетели около 360 километров.
Об ущербе самолётам и судам не сообщается.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония выразила России обеспокоенность по поводу сближения с Северной Кореей
- Япония выражает серьёзную обеспокоенность по поводу нового договора между Россией и Северной Кореей
- Быстрое сближение России и Северной Кореи в военной сфере: какова будет реакция Китая?
- Северная Корея и ее пособники: растущая угроза
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?