Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

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Сеул/Токио, 12 сентября (Jiji Press). Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря около 7:10 утра 12 сентября, сообщили южнокорейские военные.

Министерство обороны Японии также заявило, что в тот же день с территории Северной Кореи было выпущено несколько баллистических ракет, и предполагается, что ракеты упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Это был первый запуск баллистических ракет Северной Кореей с 1 июля.

По данным японского министерства, по крайней мере две из выпущенных в четверг ракет достигли максимальной высоты около 100 километров и пролетели более 350 километров. Южнокорейские военные заявили, что ракеты пролетели около 360 километров.

Об ущербе самолётам и судам не сообщается.

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