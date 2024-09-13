Япония и Финляндия рассмотрят возможность передачи оборонного оборудования
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Токио, 12 сентября (Jiji Press). Министр обороны Японии Кихара Минору и его финский коллега Антти Хакканен договорились рассмотреть возможность создания двусторонней структуры для передачи оборонного оборудования и защиты информации.
На встрече в Министерстве обороны в Токио Кихара и Хакканен также подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества в борьбе с попытками в одностороннем порядке изменить статус-кво силой в свете действий России, Китая и Северной Кореи.
«Мы надеемся укрепить неуклонно развивающееся сотрудничество и обмены в сфере обороны», – сказал Кихара.
Хакканен выразил обеспокоенность по поводу сотрудничества между Москвой и Пхеньяном после вторжения России в Украину. Он сказал, что безопасность в Европе тесно связана с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе и что оборонное сотрудничество Японии и Финляндии принесёт много взаимных выгод.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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