Японский стартап в декабре запустит лунный модуль
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Цукуба, префектура Ибараки, 12 сентября (Jiji Press). Японский космический стартап ispace Inc. заявил в четверг, что в декабре запустит лунный модуль.
После посадки на Луну корабль выпустит луноход для сбора данных и песка. Это будет вторая попытка компании исследовать Луну после того, как её первый корабль не смог приземлиться в 2022 году.
Во второй попытке лунный модуль стартует из Флориды на ракете SpaceX и приземлится в районе под названием Mare Frigoris.
Если аппарат будет запущен в декабре, ожидается, что он прибудет на Луну в апреле или мае следующего года. В случае успеха это будет вторая частная лунная посадка после американской компании в феврале.
Лунный модуль ispace находится на завершающей стадии испытаний. Аппарат около 2,3 метра в высоту и около 2,6 метра в ширину с выдвинутыми опорами будет нести такое оборудование, как электролизер для воды, произведенный Takasago Thermal Engineering Co., и систему выращивания водорослей, произведенную Euglena Co., для различных экспериментов на Луне.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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