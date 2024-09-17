Запуск японской ракеты H-2A снова отложен
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Токио, 16 сентября (Jiji Press). Компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd. сообщила, что запуск 49-й ракеты H-2A из японского космического центра, запланированный на вторую половину дня 16 сентября, отложен из-за неблагоприятных погодных условий.
Ожидается, запуск назначат на 19 сентября или позднее.
По данным компании Mitsubishi Heavy, отвечающей за запуск ракеты, прогнозируемый ветер над космическим центром Танэгасима Японского агентства аэрокосмических исследований в префектуре Кагосима на юго-западе Японии в районе запланированного времени запуска 16 сентября не соответствовал критериям для запуска.
Запуск ракеты с восьмым разведывательным радиолокационным спутником правительства Японии изначально был запланирован на 11 сентября, но был перенесён на 16 сентября из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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