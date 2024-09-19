Исследовательское судно «Мирай» впервые достигло кромки льда: Арктика во всей красе бескрайних морских льдов

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[Специальный репортаж с борта «Мирай», Jiji Press] Японское океанографическое исследовательское судно «Мирай», ведущее наблюдения в Арктике, 16 сентября впервые за текущую экспедицию вошло в зону морского льда. До самого горизонта простирались бесчисленные льдины, плавно покачивающиеся на волнах. Эта завораживающая картина дала экипажу ощущение настоящего прибытия в Северный Ледовитый океан.

Утром 16 сентября (ранним утром 17 сентября по японскому времени) «Мирай» снизил скорость до 3 узлов (около 5,6 км/ч). Мимо борта судна проплывали отдельные льдины размером около метра. Спустя примерно четверть часа количество льда резко возросло, и вдали показалась белая равнина. «Вот она, кромка льда», — прокомментировал Дюк Снайдер, специалист по ледовой навигации, находящийся на борту «Мирай».

Издалека ледяное поле кажется единым целым, но на самом деле это зона с высокой концентрацией отдельных льдин. Наблюдалось также явление «ледяного блика»: кромка льда отражала свет, заставляя облака над ней светиться белым.

«Мирай» провел исследования с помощью дрона и буксируемых с кормы датчиков на 76 градусе северной широты и 167 градусе западной долготы. Температура воздуха составляла -2,6°C. Капли воды на поручнях палубы превратились в лед, а после 10 минут пребывания на открытом воздухе щеки начинало пощипывать от холода.

Несмотря на суровые условия, влияние стремительного потепления в Арктике очевидно. Снайдер пояснил: «Десять лет назад в этом районе преобладал толстый „многолетний лед“, не таявший годами. Сейчас же здесь только „однолетний лед”, образовавшийся в прошлом году». По его словам, многолетний лед легко узнать по характерному глубокому синему цвету, обусловленному его высокой плотностью.

Ито Мотойо, заместитель главного исследователя Японского агентства морских и земных наук и технологий (JAMSTEC), возглавляющий научную группу на «Мирай», добавил: «В 1990-х годах продвинуться так далеко на север без ледокола было практически невозможно». Он отметил расширение зон, полностью свободных ото льда летом, и подчеркнул: «Последствия глобального потепления становятся все более очевидными».

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