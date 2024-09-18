Оптовые цены на произведенный в Японии рис в августе достигли рекордного уровня

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Токио, 17 сентября (Jiji Press). Средняя оптовая цена на рис, собранный в Японии в 2023 году, выросла на 17 процентов по сравнению с прошлым годом и составила 16 133 йен за 60 килограммов в августе, достигнув рекордного уровня за этот месяц, сообщило министерство сельского хозяйства.

Это связано с дефицитом поставок, вызванного плохим урожаем из-за аномальной жары прошлым летом, а также ростом спроса на рис со стороны иностранных туристов, посещающих Японию.

Кроме того, в августе потребители поспешили запастись рисом, столкнувшись с серией тайфунов и предупреждением правительства о повышенном риске сверхсильного землетрясения в Нанкайском жёлобе у тихоокеанского побережья страны.

Данные министерства о ценах на рис начиная с сентября будут включать рис урожая 2024 года и, как ожидается, покажут ещё более высокие цены в связи с мерами по повышению цен со стороны сельскохозяйственных кооперативов по всей стране.

В столичном регионе Токио рис урожая 2024 года начинает поступать на прилавки магазинов, при этом цены на него выросли примерно на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

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