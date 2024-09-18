На выставке Osaka Expo 2025 будет представлен камень с Марса

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Токио, 17 сентября (Jiji Press). Камень с Марса, найденный японской антарктической исследовательской экспедицией в 2000 году, впервые будет выставлен на Всемирной выставке 2025 года в городе Осака, сообщило правительство.

Этот камень, один из крупнейших в мире метеоритов с Марса, имеет длину 29 см, ширину 22 см и высоту 16 см и весит около 13 кг. Он хранится в Национальном институте полярных исследований в Татикаве, в западной части Токио.

Институт доказал, что метеорит прибыл с Марса, проанализировав инертный газ внутри него. Камень имеет научное значение, поскольку содержит глинистые минералы, которые показывают, что на Марсе была вода, заявили в институте.

Ожидается, что на выставке посетители смогут увидеть экспозицию горных пород и потрогать образцы метеорита.

«Я буду очень рад, если посетители смогут представить себе связи жизни, прикоснувшись к драгоценным образцам камня», – сказал журналистам Имаэ Наоя, научный сотрудник института, который был членом экспедиции, в ходе которой обнаружили камень.

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