Исии Кэйити возглавит партию Комэйто: «Будем в авангарде политических реформ»

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ТОКИО, 18 сентября (Jiji Press)-- 18 сентября стартовал процесс выборов нового лидера партии Комэйто. Генеральный секретарь партии Исии Кэйити (66 лет) выдвинул свою кандидатуру. В отсутствие других претендентов его избрание на пост лидера партии фактически предрешено. Официальное утверждение произойдет на партийном съезде 28 числа, где Исии сменит Ямагути Нацуо, возглавлявшего партию в течение 15 лет. Новый лидер незамедлительно приступит к формированию обновленного руководящего состава партии.

На пресс-конференции Исии заявил: «Я приложу все усилия, чтобы партия Комэйто оставалась в авангарде политических реформ», – косвенно указывая на недавний скандал с теневыми фондами фракций Либерально-демократической партии. Говоря о предстоящих выборах в нижнюю палату парламента, он отметил: «Наиболее вероятные даты голосования – 27 октября или 10 ноября». Этим заявлением Исии обозначил свое намерение форсировать подготовку к избирательной кампании.

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