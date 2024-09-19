Самый поздний день аномальной жары в центре Токио: рекорд обновлен впервые за 82 года — сообщает Метеорологическое агентство

Новости

18 сентября на большей части территории от восточной Японии до Кюсю с утра преобладала ясная погода, и температура воздуха стремительно повышалась. Во многих регионах максимальная температура превысила отметку в 35 градусов, что классифицируется как день аномальной жары. По данным Метеорологического агентства Японии, в центре Токио (район Тиёда) в 11:55 был зафиксирован показатель в 35,1 градуса, что стало самым поздним днем аномальной жары с начала ведения метеонаблюдений.

Предыдущий рекорд был установлен 12 сентября 1942 года, таким образом, он был побит впервые за 82 года. В Нагое также был отмечен самый поздний день аномальной жары: температура достигла 36,4 градуса после 13:10.

Максимальные температуры в других городах составили: Осака — 34,0 градуса, Фукуока — 35,2 градуса. Ожидается, что жаркая погода сохранится до выходных, в связи с чем метеорологи призывают население соблюдать меры предосторожности во избежание теплового удара.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]