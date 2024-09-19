Lawson представляет «магазин будущего»: первая точка с роботами и ИИ откроется в Токио следующей весной

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Токио, 18 сентября (Jiji Press) -- в Токио состоялась совместная пресс-конференция компаний Lawson Inc., Mitsubishi Corporation и KDDI Corp., на которой был анонсирован проект «магазина будущего» с применением передовых цифровых технологий. Первые такие магазины планируется открыть весной следующего года в комплексе «TAKANAWA GATEWAY CITY» в районе Минато, Токио.

Особенностью новых магазинов станут роботы, которые будут заниматься выкладкой товаров и приготовлением пищи, что значительно повысит эффективность работы. Кроме того, будут установлены «умные» цифровые вывески с искусственным интеллектом, которые будут предлагать покупателям оптимальные товары. Также появятся кабинки для удалённых консультаций по различным жизненным вопросам, включая уход за пожилыми людьми и управление финансами.

Компания ставит амбициозную цель: к 2030 финансовому году сократить объем работы персонала магазина на 30%. Президент Lawson, Такемасу Саданобу, подчеркнул на пресс-конференции: «Нехватка рабочей силы — наша главная проблема, и мы намерены решить её кардинально. Мы стремимся создать магазины с самым высоким потенциалом роста в мире, уделяя особое внимание ассортименту».

KDDI будет оказывать техническую поддержку проекту, одновременно используя магазины Lawson для расширения своей клиентской базы. В следующем месяце компания обновит свои подписные услуги, чтобы распространять купоны, которые можно будет использовать в магазинах Lawson.

Этот проект может стать новым словом в развитии convenience stores в Японии, предлагая инновационное решение проблемы нехватки персонала и повышения эффективности работы.

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