Опрос в Южной Корее: рекордные 42% положительно воспринимают Японию, но исторические вопросы остаются проблемными

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Сеул, 19 сентября (Jiji Press) -- Южнокорейский независимый аналитический центр «Институт исследований Восточной Азии» опубликовал результаты опроса общественного мнения об отношении к Японии. Доля респондентов, оценивающих свое впечатление о Японии как «хорошее», достигла рекордных 41,7%, увеличившись на 12,8 процентных пункта по сравнению с прошлым годом. Это самый высокий показатель с начала проведения опроса в 2013 году. Одновременно доля ответивших «плохое» снизилась на 10,6 процентных пункта до 42,7%, что является минимальным значением за всю историю исследования. Эти данные свидетельствуют о значительном улучшении отношения южнокорейцев к Японии.

Среди причин положительного восприятия (при возможности выбора нескольких вариантов) лидируют «доброжелательный и искренний национальный характер» (53,6%) и «привлекательная культура питания и шопинга» (30,0%). Около 60% опрошенных имеют опыт посещения Японии, что, вероятно, способствовало улучшению отношения к стране благодаря росту личных контактов.

Тем не менее, по историческим вопросам по-прежнему преобладают негативные мнения. 60% респондентов отрицательно оценили реакцию правительства Южной Кореи на включение «золотых рудников острова Садо» в список объектов Всемирного культурного наследия. Кроме того, 40% не поддержали предложенное решение проблемы бывших принудительных рабочих, согласно которому компенсации вместо японских компаний должен выплатить фонд, созданный под эгидой правительства.







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