Город в центральной Японии создает «Значок помощи для людей с деменцией»

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Обу, преф. Айти, 26 сентября (Jiji Press)-- В городе Обу префектуры Айти создали оранжевый «Значок помощи для людей с деменцией», который могут носить люди с этим заболеванием. Идея принадлежит 74-летнему Такаи Рюити, потерявшему отца в железнодорожной аварии. «Я надеюсь, что это распространится по всей стране и поможет уменьшить число людей, переживающих такое же горе», – говорит он.

Подобно широко используемому красному значку помощи, созданному в Токио, этот знак указывает на необходимость помощи и внимания людям, чьи проблемы могут быть незаметны внешне. Значок был представлен 21 сентября, в первый «День деменции (Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера)» после вступления в силу Основного закона о деменции, направленного на создание «инклюзивного общества».

Авария произошла в декабре 2007 года на станции Кёва JR в Обу. 91-летний отец Такаи, страдавший деменцией и нуждавшийся в уходе, вышел из дома, когда его мать, осуществлявшая уход, задремала. Он спустился по лестнице на край платформы и был сбит проходящим поездом.

После аварии JR Central подала в суд на Такаи и его мать, требуя компенсации около 7,2 миллиона йен за расходы на замену транспорта, утверждая, что они несут ответственность за присмотр. Суд первой инстанции в Нагое постановил, что они должны выплатить всю сумму. «Неужели они говорят, что мы должны были запереть его дома?» Такаи и его мать боролись до Верховного суда и выиграли дело в 2016 году.

Хотя на одежду и шляпу отца были пришиты ярлыки с именем и контактной информацией, это не предотвратило несчастный случай. «Если бы люди знали о его деменции, возможно, ему бы помогли», – размышляет Такаи. Он выступал с лекциями о своем опыте и рекомендовал использовать красные значки помощи, но чувствовал, что «они не ассоциируются с деменцией, и людям не нужно уступать места».

В сентябре прошлого года во время встречи с мэром Обу Окамура Хидэто, Такаи предложил создать оранжевый значок помощи, цвет которого символизирует поддержку людей с деменцией. Город откликнулся на эту идею и организовал конкурс на дизайн футляра для пропуска с ремешком.

Оранжевый футляр абстрактно изображает человека, протягивающего руку помощи людям с деменцией. Внутрь можно вложить карточку с именем и контактной информацией, а сам футляр можно носить на шее или прикрепить к сумке.

К концу этого месяца будет изготовлено 500 таких значков, которые будут распространяться среди желающих жителей города. Дизайн также будет бесплатно предоставлен другим муниципалитетам, а продажа нежителям города будет осуществляться через группы поддержки.

Такаи, присутствовавший на мероприятии, сказал: «Я хочу создать общество, где семьи не будут беспокоиться, если их родственники с деменцией выйдут на прогулку одни. Надеюсь, это станет одним из инструментов для создания инклюзивного общества».



















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