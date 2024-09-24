Японская принцесса Како посетила школьный конкурс языка жестов

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Ёнаго, префектура Тоттори, 22 сентября (Jiji Press). Японская принцесса Како, вторая дочь наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, посетила национальный конкурс выступлений на языке жестов для старшеклассников.

«Я надеюсь, что благодаря этому конкурсу углубится понимание людьми различных языков, включая язык жестов, людей с полной потерей слуха и трудностями со слухом, а также происхождения и ситуаций, отличных от их собственных», – сказала она на языке жестов на церемонии открытия мероприятия, состоявшегося в Ёнаго, префектура Тоттори, западная Япония.

Затем она посмотрела спектакли, танцы и другие выступления старшеклассников, использующих язык жестов.

Конкурс проводится в Тоттори ежегодно с 2014 года. Принцесса Како посещает его с первого года. Однако в прошлом году ей пришлось отменить поездку, поскольку после прибытия в префектуру у неё был выявлен COVID-19.

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