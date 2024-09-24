Кисида обещает, что Япония продолжит поддержку Украины
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Нью-Йорк, 23 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио пообещал, что его страна продолжит оказывать Украине полную поддержку в борьбе с российским вторжением.
На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке Кисида выразил решимость противостоять возмутительным действиям России, которые потрясают самые основы международного порядка, исходя из осознания того, что происходящее в Украине сегодня может случиться в Восточной Азии завтра.
Говоря о своём визите в Киев в марте прошлого года, Кисида заявил, что Япония продолжит делать всё возможное для поддержки Украины.
Зеленский выразил благодарность за помощь Японии Украине. Отношения между Японией и Украиной укрепляются, сказал он, сославшись на двустороннее соглашение о поддержке и сотрудничестве, подписанное в июне.
Президент Украины вручил Кисиде орден князя Ярослава Мудрого I степени в знак признания заслуг японского лидера в укреплении двусторонних связей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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