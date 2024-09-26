Япония, США и Южная Корея проведут саммит до конца года = Создание механизма сотрудничества
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Нью-Йорк, 23 сентября (Jiji Press) -- Министры иностранных дел Японии, США и Южной Кореи провели 30-минутную встречу в Нью-Йорке во второй половине дня 23 сентября (рано утром 24 сентября по японскому времени). Они договорились провести саммит лидеров трех стран до конца года и создать механизм межправительственного сотрудничества.
Во встрече приняли участие министр иностранных дел Японии Камикава Ёко, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин. Прошло чуть более года с момента встречи лидеров Японии, США и Южной Кореи в загородном комплексе Кэмп-Дэвид недалеко от Вашингтона. Участники подтвердили прогресс в сотрудничестве в широком спектре областей и договорились продолжать укреплять взаимодействие.
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