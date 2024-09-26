Япония призывает Иран к сдержанности в ходе переговоров по ситуации на Ближнем Востоке

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Нью-Йорк, 23 сентября (Jiji Press) -- Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко провела 30-минутную встречу с министром иностранных дел Ирана Арагчи в Нью-Йорке во второй половине дня 23 сентября (утром 24 сентября по японскому времени) для обсуждения напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Камикава подчеркнула: «Крайне важно избежать эскалации нападений и цикла насилия», призвав Иран проявить максимальную сдержанность. Стороны согласились продолжать многоуровневый диалог, в том числе на уровне министров иностранных дел.

Камикава также попросила Иран призвать к сдержанности шиитскую организацию «Хезболла» и проиранское движение хуситов в Йемене, на которые Тегеран имеет влияние. Она подчеркнула важность обеспечения безопасности судоходства в Красном море и Персидском заливе.

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