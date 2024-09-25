Японская принцесса Айко отменила визит на пострадавший от землетрясения полуостров Ното

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Токио, 24 сентября (Jiji Press). Японская принцесса Айко отменила свой визит в пострадавшие от землетрясения районы полуострова Ното, где из-за проливных дождей на прошлых выходных произошли наводнения и оползни, сообщило Управление императорского двора.

Принцесса, единственный ребёнок императора Нарухито и императрицы Масако, должна была посетить город Сика 28 сентября и город Нанао 29 сентября, чтобы осмотреть временные постройки и т. п. Оба муниципалитета в префектуре Исикава в центральной части Японии сильно пострадали от землетрясения 1 января.

Учитывая ситуацию в префектуре после дождя, после консультации с императорской четой и принцессой управление приняло решение отменить поездку.

Эта поездка должна была стать для 22-летней принцессы первой возможностью выполнить официальные обязанности за пределами Токио в одиночку.

По данным управления, после этой отмены первым таким случаем станет её поездка в префектуру Сага в юго-западном регионе Кюсю с 11 по 12 октября для просмотра Японских игр этого года (в прошлом – Национальный спортивный фестиваль).

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