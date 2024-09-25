509 человек отказались от трансплантации органов в Японии в прошлом году

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Токио, 24 сентября (Jiji Press). Согласно исследованию Министерства здравоохранения, проведенному 24 сентября, в прошлом году в Японии 509 пациентов отказались от операций по пересадке органов, поскольку больницы не смогли провести такие процедуры.

Правительство провело исследование по установлению фактов по данному вопросу впервые.

В ходе исследования были проанализированы причины, по которым не были проведены операции по пересадке 192 органов у 131 человека, у которых была констатирована смерть мозга.

В прошлом году 3706 человек не смогли получить трансплантацию, в том числе 509 случаев по причинам, связанным с больницами, таким как нехватка персонала и недостаточное количество мест в отделениях интенсивной терапии, необходимых для проведения операций.

Из 509 человек 53 отказались от трансплантации сердца, 364 – лёгких, 15 – печени, 55 – поджелудочной железы, пять – почек и 17 – тонкого кишечника.

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