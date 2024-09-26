Операторы летающих автомобилей откажутся от выполнения коммерческих рейсов на выставке в Осаке
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Осака, 25 сентября (Jiji Press). Все четыре группы компаний рассматривают возможность отказа от планов коммерческих полетов летательных аппаратов на Всемирной выставке 2025 года в Осаке, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
По словам людей, группы сталкиваются с задержками в получении государственных сертификатов безопасности для своих летающих автомобилей, что, вероятно, не позволит им вовремя завершить необходимую подготовку.
Ожидается, что четыре группы – ANA Holdings Inc., Japan Airlines, Marubeni Corp. и Skydrive Inc. – проведут на выставке демонстрационные полёты.
Использование летающих автомобилей для перевозки посетителей стало ключевым проектом, воплощающим концепцию выставки «Живая народная лаборатория» – лаборатории будущего общества.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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