Операторы летающих автомобилей откажутся от выполнения коммерческих рейсов на выставке в Осаке

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Осака, 25 сентября (Jiji Press). Все четыре группы компаний рассматривают возможность отказа от планов коммерческих полетов летательных аппаратов на Всемирной выставке 2025 года в Осаке, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По словам людей, группы сталкиваются с задержками в получении государственных сертификатов безопасности для своих летающих автомобилей, что, вероятно, не позволит им вовремя завершить необходимую подготовку.

Ожидается, что четыре группы – ANA Holdings Inc., Japan Airlines, Marubeni Corp. и Skydrive Inc. – проведут на выставке демонстрационные полёты.

Использование летающих автомобилей для перевозки посетителей стало ключевым проектом, воплощающим концепцию выставки «Живая народная лаборатория» – лаборатории будущего общества.

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