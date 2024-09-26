Следующая цель зонда JAXA «Хаябуса-2» – астероид Торифунэ

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Токио, 25 сентября (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что астероид, мимо которого в 2026 году пролетит зонд «Хаябуса-2» для наблюдения, получил название Торифунэ.

По данным JAXA, «Торифунэ» – это сокращение от «Амэ-но торифунэ», имени бога в японской мифологии, а также названия корабля божества, который движется быстро, как птица, и устойчиво, как скала. Это название символизирует пожелание, чтобы «Хаябуса-2» безопасно выполнил наблюдение пролёта на высокой скорости.

JAXA публично запросило предложения по названию с декабря прошлого года. Отборочный комитет, в который вошли девять учеников начальной и средней школы, выбрал название из 3082 заявок и предложил его Международному астрономическому союзу.

Зонд «Хаябуса-2», запущенный в декабре 2014 года, сбросил на Землю в декабре 2020 года капсулу с песком и другими образцами, собранными с астероида Рюгу. С тех пор основная часть исследовательского аппарата находится в расширенной миссии, стремясь достичь астероида 1998 KY26 в июле 2031 года.

Планируется, что «Хаябуса-2» приблизится к Торифунэ в июле 2026 года, чтобы сделать снимки, двигаясь со скоростью 5 километров в секунду на близком расстоянии.

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