Япония встревожена запуском китайской межконтинентальной баллистической ракеты

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Токио, 25 сентября (Jiji Press). Правительство Японии усилило наблюдение за возможной дальнейшей военной деятельностью Китая после того, как 25 сентября Пекин осуществил запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Хотя не было обнаружено, что ракета пролетела над Японией или повредила связанные с Японией суда, Токио спешит оценить намерения и будущие действия Китая, поскольку китайские военные активизируют свои передвижения вокруг Японии.

«Никаких сообщений о повреждениях судов, связанных с Японией, не поступало, – заявил министр обороны Минору Кихара журналистам в городе Сайтама, к северу от Токио, днём 25 сентября. – Мы продолжим собирать и анализировать информацию о передвижениях китайских военных и применять все доступные меры наблюдения».

Береговая охрана Японии получила в понедельник уведомление от китайских властей о запланированном «падении космического мусора». В ответ она выпустила навигационные предупреждения для трех мест – вод к северо-западу от филиппинского острова Лусон, вод к востоку от острова и вод в южной части Тихого океана между 7:00 и 13:00 25 сентября.

Считается, что китайская МБР пролетела над этими местами. Министерство обороны заявило, что о пролёте ракеты над Японией не сообщалось.

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