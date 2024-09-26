Тайвань снял запрет на импорт японских продуктов питания

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Тайбэй, 25 сентября (Jiji Press). Тайвань ещё больше смягчил ограничения на импорт продуктов питания из пяти японских префектур, что в принципе сделало возможным поставки всех японских продуктов питания на Тайвань.

Дополнительные послабления распространяются на такие товары, как грибы, мясо дичи и косиабура – горный овощ из префектуры Фукусима, где расположена поврежденная атомная электростанция «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., а также из близлежащих префектур Тиба, Гумма, Ибараки и Тотиги.

При этом приложение отчётов о проверке радиоактивных материалов и сертификатов происхождения останется обязательным.

Рыбная продукция из префектур Иватэ и Мияги, а также чай из префектуры Сидзуока теперь могут импортироваться на Тайвань без подобных отчётов о проверке.

Тайвань сохранил более строгие ограничения на импорт, чем другие экономики. Его органы здравоохранения заявили, что последний пересмотр ограничений на импорт японских продуктов питания был основан на научных данных и международных стандартах.

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