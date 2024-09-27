Открытие Tokyo Game Show: представлена улучшенная версия PS5 - в выставочном центре Makuhari Messe в Тибе

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Тиба, 26 сентября (Jiji Press) -- 26 сентября в выставочном центре Makuhari Messe в городе Тиба открылась одна из крупнейших в мире выставок видеоигр «Tokyo Game Show 2024». В выставке участвует рекордное количество компаний - около 980. Публичный доступ будет открыт 28 и 29 сентября, где будут представлены новейшие игровые консоли и программное обеспечение.

Sony Interactive Entertainment, игровое подразделение Sony Group, впервые в мире представила публике улучшенную версию домашней игровой консоли «PlayStation 5» - «PS5 Pro». Особенностью новой модели является усовершенствованный графический процессор, обеспечивающий высококачественное изображение. Посетители смогут опробовать консоль лично.

Крупный разработчик программного обеспечения Square Enix организовал зону, где можно опробовать ремейк игры «Dragon Quest III: And into Legend...». Capcom также представляет последнюю игру из популярной серии экшн-игр «Monster Hunter».

До 27 сентября выставка открыта только для представителей индустрии. Ожидается, что за весь период мероприятие посетит около 250 000 человек.



















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