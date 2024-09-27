В Японии произведен успешный запуск восьмого разведывательного спутника

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Танэгасима, префектура Кагосима, 26 сентября (Jiji Press). Восьмой радиолокационный правительственный спутник для сбора информации был успешно запущен с помощью ракеты H-2A.

49-я ракета H-2A стартовала с космодрома Танегасима Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) в префектуре Кагосима на юго-западе Японии в 14:24. После запуска, организованного компанией Mitsubishi Heavy Industries Ltd., спутник вышел на запланированную орбиту.

Первый управляемый правительственным спутниковым разведывательным центром разведывательный спутник был запущен в 1998 году после запуска баллистической ракеты Северной Кореей. Система использовалась не только в целях национальной безопасности, но и во время стихийных бедствий.

Запуски ракеты H-2A, впервые введенной в эксплуатацию в 2001 году, были успешными во всех случаях кроме шестого запуска в 2003 году. Ракета будет снята с эксплуатации после 50-го запуска, запланированного на конец марта следующего года, и ей на смену придет новая ракета H3, которая была разработана для улучшения пусковых возможностей и значительного снижения затрат.

Игараси Ивао, старший генеральный менеджер по космическим системам компании Mitsubishi Heavy, заявил на пресс-конференции: «Успешный запуск 49-й ракеты стал важным шагом в подготовке к запуску следующей и последней ракеты H-2A. Настроение у нас хорошее».

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