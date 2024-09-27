Причиной расцепления поезда синкансэн были металлические фрагменты

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Токио, 26 сентября (Jiji Press). К беспрецедентному расцеплению скоростного поезда синкансэн в начале этого месяца привело, вероятно, попадание металлических осколков в панель управления в кабине машиниста, сообщила компания East Japan Railway Co. (JR East).

Объявив на пресс-конференции в Токио об обнаружении металлических фрагментов, компания JR East заявила, что они вызвали незапланированное замыкание цепи, что привело к разделению сцепного оборудования, которое соединяло 10 вагонов «Хаябуса» и семь вагонов «Комати» поезда «Хаябуса-Комати» № 6 на линии Тохоку синкансэн во время инцидента 19 сентября. Сработавший переключатель используется для повторной сцепки поезда.

JR East сообщила, что за переключателем сцепки в кабине машиниста поезда «Комати» было обнаружено множество металлических фрагментов, которые, как полагают, образовались в основном при сверлении отверстий в процессе производства вагонов. Длина самой длинной металлической стружки составляет около 2 сантиметров.

Поезд, использовавшийся в качестве части «Комати» поезда, был принят JR East в июле 2013 года. По данным компании, проверки пространства за переключателем не проводились. В части «Хаябуса» поезда никаких проблем, в том числе металлической стружки, не обнаружено.

Эксперимент, проведенный компанией JR East, подтвердил, что сцепное оборудование выходило из строя, если за переключателем в кабине машиниста оказывались металлические фрагменты.

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