Sharp представляет премиальный очиститель воздуха за 550 000 йен, созданный в сотрудничестве с известным архитектором Кумой Кэнго

Новости

Токио, 27 сентября (Jiji Press) -- Японский производитель бытовой техники Sharp Corp. объявил, что 21 октября запустит в продажу очиститель воздуха, дизайн которого был разработан под руководством офиса известного японского архитектора Кумы Кэнго.

Очиститель отличается дизайном, напоминающим мебель, с использованием массива дуба в качестве внешнего материала. Рекомендованная розничная цена составляет 550 000 йен.

Очиститель в основном орйентирован на корпоративных клйентов, в то время как Sharp принимает заказы от розничных покупателей на своем веб-сайте.

Компания Sharp, базирующаяся в городе Осака на западе Японии, усиливает бизнес по производству бытовой техники в рамках своих усилий по восстановлению.

Генеральный директор Масахиро Окицу заявил на пресс-мероприятии в Токио, что компания уделяет приоритетное внимание разработке продуктов, которые поддерживаются потребителями.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]