171 человек получил специальное разрешение на пребывание: Иммиграционная служба оказала помощь детям иностранцев

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Токио, 27 сентября (Jiji Press) -- Иммиграционная служба Японии опубликовала результаты рассмотрения заявлений на специальное разрешение на пребывание для детей иностранцев без статуса резидента, рожденных в Японии. Из 201 рассмотренного случая 171 ребенок получил разрешение, а также 147 членов их семей. С другой стороны, 21 человеку было отказано с учетом обстоятельств родителей. Девять человек добровольно вернулись на родину.

Специальное разрешение на пребывание - это система, позволяющая министру юстиции по своему усмотрению разрешить пребывание иностранцам без статуса резидента. В августе 2023 года тогдашний министр юстиции Кэн Сайто объявил о намерении использовать эту систему для помощи детям, говорящим только на японском языке.

Рассмотрение касалось несовершеннолетних детей, родившихся в Японии до вступления в силу пересмотренного Закона об иммиграции и беженцах в июне этого года, получивших образование в начальной, средней или старшей школе, а также их семей. Лицам, получившим специальное разрешение на пребывание, были предоставлены статусы резидента, такие как учебная виза или виза для определенных видов деятельности.







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