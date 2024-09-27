Выборы председателя ЛДП: второй тур определит победителя; Такаити и Исиба лидируют

Новости

Токио, 27 сентября (Jiji Press) -- Сегодня состоялось голосование на выборах председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, которые определят преемника премьер-министра Кисиды Фумио. Такаити Санаэ, министр экономической безопасности (63 года), набрала наибольшее количество голосов, но не смогла получить абсолютное большинство. Это привело к необходимости второго тура голосования между ней и бывшим генеральным секретарем партии Исибой Сигэру (67 лет). В первом туре Такаити получила 181 голос, Исиба - 154 голоса, а бывший министр окружающей среды Коидзуми Синдзиро (43 года) - 136 голосов.

Результаты других кандидатов распределились следующим образом: генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса (63 года) - 65 голосов, бывший министр экономической безопасности Кобаяси Такаюки (49 лет) - 60 голосов, генеральный секретарь ЛДП Мотэги Тосимицу (68 лет) - 47 голосов, министр иностранных дел Камикава Ёко (71 год) - 40 голосов, министр цифровизации Коно Таро (61 год) - 30 голосов, бывший генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу (68 лет) - 22 голоса.













[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]