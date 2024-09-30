Истцы в суде, требующие признания права для супругов иметь разные фамилии, возлагают надежды на нового президента ЛДП Исибу

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Токио, 27 сентября (Jiji Press). Истцы в судебном процессе, требующем легализации разных фамилий для супругов, выразили надежду относительно взглядов Исибы Сигэру, следующего президента правящей Либерально-демократической партии Японии, избранного 27 сентября.

Исиба положительно отнёсся к предложению о введении системы, при которой супруги могут сохранять прежнюю фамилию.

В ходе опроса, проведенного неправительственной организацией Asuniwa в период предвыборной кампании по выборам руководства ЛДП, Исиба ответил, что в целом поддерживает такую ​​систему. «Внутри партии необходимо провести дальнейшее обсуждение, чтобы достичь консенсуса по этому вопросу», – добавил он.

«Честно говоря, я рада, что Исиба избран», – сказала одна из истцов, поскольку Такаити Санаэ, которая противостояла Исибе во втором туре выборов ЛДП, была осторожна в выражении мнения о введении такой системы.

Но женщина также проявила сомнения относительно Исибы, поскольку ЛДП ничего не изменила, пока он продолжал призывать к консенсусу. «Я хочу, чтобы он сделал шаг вперед и добился прорыва», – сказала она.

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