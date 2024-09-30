Японское судно Мирай завершает миссию и покидает Северный Ледовитый океан через Берингов пролив

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На борту научно-исследовательского судна «Мирай», 29 сентября (Jiji Press) -- Научно-исследовательское судно «Мирай», которое проводило наблюдения в Северном Ледовитом океане около трех недель, рано утром 27 числа (вечером того же дня по японскому времени) прошло Берингов пролив и покинуло Северный Ледовитый океан. Исследователи, поднявшиеся на борт в городе Муцу префектуры Аомори, сойдут на берег 30 числа в Датч-Харборе, штат Аляска, США, и будут заменены исследовательской группой, которая проведет океанографические наблюдения в Тихом океане.

«По сравнению с обычными арктическими плаваниями, это было короче, но мы достигли первоначальных целей наблюдения», - вспоминает Ито Мотоё, заместитель главного исследователя Японского агентства морских наук и технологий (JAMSTEC), который был главным исследователем на «Мирай». Она выразила благодарность, сказав: «Нас поддерживал опыт и высокие технические навыки капитана, экипажа и технических специалистов по наблюдениям».

«Мирай» вошел в Северный Ледовитый океан 5 числа и провел наблюдения в 47 местах Северного Ледовитого океана, включая побережье Барроу на севере Аляски. Во время трехдневных наблюдений на кромке льда температура падала до минус 4 градусов, но в остальное время держалась около минус 2 градусов. Несмотря на то, что это было лето, безледное море, отличающееся от представляемого Северного Ледовитого океана, заставило ощутить тень глобального потепления.

Во время плавания не было встреч с белыми медведями или тюленями, и капитан Цудзи Акихиса удивлялся: «Я видел только птиц. Возможно, это первый раз, когда я вижу так мало животных».













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