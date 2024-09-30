Партия Комэйто обновляет руководство: Исии возглавил курс на омоложение и усиление влияния

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Токио, 28 сент. (Jiji press)--Партия Комэйто провела 28 числа очередной съезд в Токио, на котором был избран новый председатель — 66-летний Исии Кэйити, ранее занимавший пост генерального секретаря партии. Это произошло после ухода в отставку прежнего председателя Ямагути Нацуо в связи с истечением срока его полномочий. Смена лидера партии Комэйто произошла впервые за 15 лет. Исии определил предстоящие этой осенью выборы в нижнюю палату парламента, а также выборы в токийское столичное собрание и верхнюю палату парламента следующим летом как «три главных политических сражения». Он заявил о своей решимости «одержать безоговорочную победу и создать прочный фундамент партии для новой эпохи».

Пост генерального секретаря занял 62-летний Нисида Макото, ранее возглавлявший избирательный комитет партии, а его преемником на посту председателя избирательного комитета стал 49-летний член верхней палаты парламента Миура Нобухиро. Учитывая заметное снижение способности партии Комэйто привлекать голоса избирателей на общенациональных и местных выборах, новое руководство, в целом более молодое, будет заниматься восстановлением влияния партии.

Председателем центрального исполнительного совета вместо Китагава Кадзуо стал 65-летний Сато Сигэки, ранее возглавлявший комитет по парламентским делам. Пост председателя политического совета перешел от Такаги Ёсукэ к 59-летнему Окамото Мицунари, бывшему заместителю министра финансов. Новым председателем комитета по парламентским делам назначен 64-летний Сато Хидэмити, бывший заместитель министра здравоохранения, труда и благосостояния.

Ямагути и Китагава превысили «пенсионный возраст», установленный внутренними правилами партии, и, как ожидается, не будут баллотироваться на следующих выборах в верхнюю и нижнюю палаты соответственно. Такаги, который находился в больнице на лечении, уже решил не баллотироваться на выборах в нижнюю палату.

На пресс-конференции Исии объяснил цель выдвижения представителей среднего звена: «Это воспитание кадров, которые будут нести ответственность за партию в будущем».

Исиба подчеркивает «связь»

На съезде партии присутствовал новый председатель Либерально-демократической партии Исиба Сигэру, избранный 27 числа, который заявил как гость: «Мы будем и впредь сохранять коалиционное правительство ЛДП и Комэйто». Он также рассказал эпизод о том, как его покойный отец Дзиро, бывший губернатор префектуры Тоттори, встретился в 1971 году с почетным председателем Сока Гаккай Икэда Дайсаку (скончавшимся в ноябре прошлого года), который является поддерживающей организацией Комэйто, подчеркнув таким образом «связь» между партиями.

На это Исии ответил на пресс-конференции: «Мы получили приветствие, которое тронуло наши сердца. Мы хотим углубить связи между ЛДП и Комэйто», выразив надежду на укрепление доверительных отношений.

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