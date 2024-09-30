Исиба предлагает совместное использование ядерного оружия США в Азии

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Вашингтон, 28 сентября (Jiji Press). Исиба Сигэру, новый лидер правящей Либерально-демократической партии Японии, заявил, что совместное использование ядерного оружия США в Азии следует рассмотреть в рамках предложенной им инициативы по созданию азиатской версии НАТО.

В статье-комментарии на японском языке, представленной 27 сентября Институту Хадсона, Исиба сказал: «Создание азиатской версии НАТО имеет важное значение», согласно неофициальному переводу, подготовленному аналитическим центром в Вашингтоне.

Исиба, которого парламент Японии должен избрать на пост премьер-министра 1 октября, затем заявил, что азиатская версия НАТО должна «рассмотреть возможность совместного использования Америкой ядерного оружия или внедрения ядерного оружия в регион» для обеспечения сдерживания.

Также в статье он сообщил, что Россия и Северная Корея недавно сформировали военный союз и что ядерные технологии передаются из России в Северную Корею.

Он продолжил: «Если к этой динамике добавится стратегическое ядерное оружие Китая, расширенное сдерживание США в регионе больше не будет функционировать. Его следует дополнить азиатской версией НАТО, которая должна обеспечить сдерживание ядерного альянса Китая, России и Северной Кореи».

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