Две панды покидают токийский зоопарк Уэно и отправляются в Китай

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Токио, 29 сентября (Jiji Press). Две большие панды покинули токийский зоопарк Уэно рано утром 29 сентября, чтобы отправиться обратно в Китай.

Десятки людей собрались возле зоопарка, чтобы проводить любимых панд, и махали руками грузовику, который выехал из зоопарка около 4 утра, чтобы отвезти пару Рири и Синсин в международный аэропорт Нарита в префектуре Тиба, к востоку от Токио.

«Нам будет не хватать этих двоих... но тем более мы им благодарны, – сказал глава зоопарка Уэно Фукуда Ютака журналистам после их отъезда. – С момента их прибытия в 2011 году эти двое вызвали улыбки на лицах многих людей».

У Рири и Синсин наблюдаются симптомы повышенного кровяного давления, и они должны пройти курс лечения в Китае, на своей родине.

Синсин родила Сянсян в 2017 году, а Сяосяо и Лэйлэй родились у неё в 2021 году. Поскольку Сянсян передали Китаю в 2023 году, в зоопарке Уэно из панд остались только эти близнецы.

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