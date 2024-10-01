Японской «сладкой малышке» сократили тюремный срок
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Нагоя, 30 сентября (Jiji Press). Верховный суд Японии сократил срок тюремного заключения с девяти лет до восьми лет и шести месяцев женщине, осуждённой за использование романтических чувств с целью выманивания у мужчин денег и продажу соответствующего руководства.
Танабэ Михоко, председательствующая судья Высокого суда Нагои, также приговорила 26-летнюю «сладкую девочку» Ватанабэ Май, которая называла себя итадаки дзёси, «требовательной девушкой», к штрафу в размере 8 миллионов йен, не изменив решение суда низшей инстанции.
По словам Танабэ, сокращение срока тюремного заключения произошло после того, как обвиняемая после решения суда низшей инстанции вновь выразила намерение извиниться перед жертвами.
Согласно постановлению, Ватанабэ обманом выманила у трёх мужчин в возрасте 50-59 лет, с которыми она познакомилась через приложения для знакомств, около 155,8 млн йен в период с 2021 по 2023 год.
Она также продала пособие, которое она назвала «учебником для итадаки дзёси», женщине в 2022 году, что помогло ей обманным путем заработать около 10 миллионов йен. Кроме того, Ватанабэ уклонилась от уплаты подоходного налога на сумму около 40 миллионов йен за два года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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