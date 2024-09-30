Fujifilm инвестирует 20 миллиардов йен в расширение производства полупроводниковых материалов

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Токио, 30 сент. (Jiji press) -- Fujifilm объявила 30-го числа о расширении мощностей по разработке, производству и контролю качества передовых материалов для полупроводников, включая фоторезисты для экстремального ультрафиолетового излучения (EUV), на своих предприятиях в городе Ёсида префектуры Сидзуока и в городе Оита. Компания инвестирует около 20 миллиардов йен в строительство новых корпусов на обоих объектах. Это позволит увеличить производственные мощности материалов для высокопроизводительных полупроводников, спрос на которые растет в связи с распространением искусственного интеллекта (ИИ) и других технологий.

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