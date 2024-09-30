Суд признал виновным экс-бухгалтера фракции Абэ по делу о скрытых фондах ЛДП

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Токио, сент. 30 (Jiji Press)-- В Токийском окружном суде 30 числа был вынесен приговор по делу о скрытых фондах, связанных с политическими вечерами по сбору средств фракции Либерально-демократической партии. 77-летний Мацумото Дзюнъитиро, бывший бухгалтер «Общества исследований политики Сейва» (бывшая фракция Абэ), обвинялся в нарушении Закона о регулировании политических фондов (ложные записи). Председательствующий судья Хосоя Ясунобу заявил, что действия подсудимого «вызвали недоверие граждан к политике», и приговорил его к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на пять лет (прокуратура требовала три года лишения свободы).

Судья Хосоя установил, что во фракции Абэ существовала система квот на продажу билетов на вечера, а доходы от продаж сверх квоты возвращались депутатам в виде «возвратных платежей». Также было отмечено, что практика «изъятия» средств, когда депутаты не передавали деньги фракции, а оставляли их себе, была допустимой.

Суд отклонил аргумент защиты о том, что подсудимый не знал о незарегистрированных «изъятиях» за два года, заявив, что осознание неучтенных «возвратных платежей» достаточно для установления вины в ложных записях. «В течение пяти лет продолжалась практика ложных записей в интересах депутатов», — заявил судья.

Относительно ложных записей за 2022 год суд отметил: «Несмотря на возможность прекратить эту практику, когда руководство обсуждало продолжение возвратов, в итоге всё осталось как прежде». Однако, учитывая ограниченные полномочия подсудимого и необходимость следовать решениям руководства фракции, суд назначил условное наказание.

Согласно приговору, Мацумото не указал в отчетах о политических фондах организации за 2018-2022 годы доходы на общую сумму около 675 миллионов йен и расходы на сумму около 676 миллионов йен.

По этому делу также был осужден 70-летний бывший бухгалтер «Общества Сисуй» (бывшая фракция Никай), получивший два года лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком. Дата судебных заседаний еще не назначена для четырех обвиняемых: членов Палаты представителей Икеда Ёситака (58 лет) и Палаты советников Оно Ясумаса (65 лет) из бывшей фракции Абэ, а также их секретарей.

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