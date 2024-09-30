Выборы в нижнюю палату парламента пройдут 27 октября, новый кабинет министров будет сформирован 1 октября — председатель партии Исиба: «Важно как можно скорее получить оценку народа»

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Токио, 30 сентября (Jiji Press) — Исиба Сигэру, председатель Либерально-демократической партии, объявил на пресс-конференции в штаб-квартире партии 30 сентября, что после вступления в должность премьер-министра 1 октября выборы в нижнюю палату парламента пройдут 27 октября. «Важно, чтобы новое правительство как можно скорее получило оценку народа», — подчеркнул он. Планируется распустить нижнюю палату 9 октября, а официальное объявление о выборах будет сделано 15 октября.

Внеочередная сессия парламента будет созвана 1 октября. Исиба будет назначен 102-м премьер-министром и немедленно сформирует кабинет Исибы. На пресс-конференции он объяснил объявление о роспуске парламента до вступления в должность премьер-министра: «Я понимаю, что это необычно. Это связано с подготовкой избирательных комиссий (по всей стране)». Период между формированием кабинета и роспуском парламента составит 8 дней, что станет самым коротким в послевоенной истории, превзойдя 10 дней при премьер-министре Кисида Фумио.

Что касается требования оппозиции провести заседания бюджетных комитетов обеих палат парламента перед роспуском, Исиба ограничился заявлением: «Мы будем следовать решению парламента». Хотя во время выборов председателя партии Исиба выражал намерение провести заседание бюджетного комитета, после избрания он изменил свою позицию, отдав предпочтение дебатам лидеров партий.

Позже он встретился с Исии Кэйити, лидером партии Комэйто, в здании парламента и вновь подписал соглашение о коалиционном правительстве.

30 сентября Либерально-демократическая партия сообщила Конституционно-демократической партии о намерении установить срок внеочередной сессии парламента до 9 октября. Оппозиция, включая Конституционно-демократическую партию, требует обеспечить достаточное время для обсуждения в бюджетном комитете, чтобы предоставить народу материал для оценки, а также скорейшего принятия дополнительного бюджета на 2024 финансовый год для реагирования на стихийное бедствие, вызванное сильными дождями на полуострове Ното. Переговоры продолжались с перерывами, но соглашенйене было достигнуто, и стороны договорились возобновить обсуждение 1 октября.

В новом кабинете министров Ивая Такэси, бывший министр обороны (67 лет), назначен министром иностранных дел, а Като Кацунобу, бывший генеральный секретарь кабинета министров (68 лет), — министром финансов. Хаяси Ёсимаса (63 года) останется на посту генерального секретаря кабинета министров, а Сайто Тэцуо (72 года) из партии Комэйто сохранит пост министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. 13 человек, включая Акасава Рёсэя, заместителя министра финансов (63 года), который будет назначен министром по экономическому возрождению, впервые войдут в состав кабинета министров. В кабинете будет две женщины-министра.

30 сентября было сформировано новое руководство партии: Суга Ёсихидэ (75 лет) стал заместителем председателя партии, Моряма Хироси (79 лет) — генеральным секретарем, Судзуки Сюнъити (71 год) — председателем Совета по общим вопросам, Онодэра Ицунори (64 года) — председателем Совета по политическим вопросам, а Коидзуми Синдзиро (43 года) — председателем Избирательного комитета. Также были определены должности Асо Таро (84 года) как старшего советника, Сакамото Тэцуси (73 года) как председателя Комитета по парламентским делам, Фукуда Тацуо (57 лет) как заместителя генерального секретаря и Обути Юко (50 лет) как председателя Штаба организационной деятельности.

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