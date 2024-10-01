Новые лидеры ЛДП и Комэйто подписали новое коалиционное соглашение
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Токио, 30 сентября (Jiji Press). Новые лидеры правящей Либерально-демократической партии Японии и её партнёра Комэйто подписали новое коалиционное соглашение.
Соглашение, которое подписали глава ЛДП Исиба Сигэру и его коллега из Комэйто Исии Кэйити во время встречи, призывает к непрерывным усилиям по проведению политических реформ после скандала с фондами, в котором оказались замешаны законодатели ЛДП.
В частности, обе стороны обязались приложить усилия для обеспечения прозрачности расходов на политическую деятельность и создать стороннюю организацию для надзора за использованием средств, выделяемых на политическую деятельность.
Соглашение также включало предложение Комэйто о раскрытии информации об использовании средств, выделяемых на исследования, связи с общественностью и проживание законодателей, а также о возврате неиспользованных частей в государственную казну.
Соглашение призывает ЛДП и Комэйто работать над достижением общественного консенсуса по внесению поправок в Конституцию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]