Первая трансплантация почки от донора-сожителя того же пола — больница Киотского университета

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Киото, 1 октября (Jiji Press) — Больница Киотского университета 30 сентября объявила, что впервые провела трансплантацию почки от донора-сожителя того же пола. Впервые об этом случае сообщено публично, поскольку трансплантация от живого донора, как правило, разрешена только между родственниками. Операция прошла успешно, и как реципйент, так и донор уже выписаны из больницы.

Согласно больнице, обе женщины проживают в Киото и живут вместе с марта 2019 года. Пара подала заявку в рамках партнерской системы города Киото и получила одобрение в августе 2023 года.

Реципйент был диагностирован с хронической почечной недостаточностью примерно в 2022 году, а в июле 2023 года он обратился в больницу. Диагноз показал, что заболевание прогрессирует и потребуется либо трансплантация почки, либо диализ. Донор выразил желание провести трансплантацию от живого донора.

Однако, согласно этическим рекомендациям Японского общества трансплантологов, пересадка органов от живого донора разрешена только между родственниками до шестой степени родства или супругами до третьей степени родства. Больница получила одобрение этического комитета Киотского университета и Японского общества трансплантологов, после чего в мае 2024 года провела операцию по пересадке левой почки донора в нижнюю правую часть живота реципйента.

Функция пересаженной почки стабильна, реципйент смог прекратить диализ, который проводился с января 2024 года, и был выписан через три недели после операции. Донор был выписан через неделю. Оба пацйента выразили надежду, что их случай станет источником надежды для других людей в подобной ситуации, которые отчаялись получить пересадку.

Профессор урологии Киотского университета Кобаяси Кё на пресс-конференции отметил: «Этот случай может стать важным прецедентом для пацйентов, которые отказывались от трансплантации только из-за своей сексуальной орйентации, и поэтому мы посчитали важным публично рассказать об этом».







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