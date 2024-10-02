В Японии открылась лаборатория по разработке инновационного оборонного оборудования

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Токио, 1 октября (Jiji Press). Министерство обороны Японии открыло новую лабораторию, которой поручено разработать инновационное оборонное оборудование в попытке помочь стране обеспечить технологическое превосходство в будущем.

Объект, созданный по образцу Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, разработавшего прототип Интернета, имеет свой офис в коммерческом комплексе Yebisu Garden Place в центре Токио и нанимает более 10 внешних экспертов в качестве руководителей программ.

Лаборатория будет заниматься, в частности, разработкой технологии обнаружения подводных лодок с использованием средств, отличных от звуковых волн, таких как элементарные частицы, и технологии автономного вождения в условиях пересеченной местности и темноты, а также развивать применение уже существующих технологий.

Министр обороны Кихара Минору посетил лабораторию утром 27 сентября и сообщил её сотрудникам: «Необходимо быстро реагировать на прогресс в области науки и технологий, тем самым обеспечивая национальную мощь, достаточную для отражения вторжения и принуждения со стороны других стран». Он также позитивно отозвался о сотрудничестве с исследовательскими институтами США.

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