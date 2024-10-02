Японское судно «Мирай» завершает арктическую миссию этого года
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На борту исследовательского судна «Мирай», 30 сентября (Jiji Press). Японское океанографическое исследовательское судно «Мирай» прибыло в Датч-Харбор на Аляске 30 сентября по местному времени, завершив свою миссию по наблюдению за Северным Ледовитым океаном в этом году.
Судно вышло из города Муцу, префектура Аомори, на северо-востоке Японии, в конце августа для выполнения миссии.
Во время плавания исследователи на «Мирай» проводили наблюдения более чем в 40 местах. Самая северная точка, которой достигло судно во время путешествия, была местом с координатами 76,9 градуса северной широты и 167,45 градуса западной долготы.
Судно «Мирай» Японского агентства по морским и земным наукам и технологиям (JAMSTEC) почти каждый год использовалось для наблюдений за Северным Ледовитым океаном с целью изучения изменений окружающей среды в этом районе, который нагревается быстрее, чем какой-либо другой на Земле.
Во время последнего путешествия исследователи взяли пробы морской воды для получения данных, включая данные о питательных солях и щёлочности, содержании азота и фосфора. Они также собрали морской лед, грязь и планктон, а также провели испытания подводных дронов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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